ФБР и НАБУ возобновили меморандум о взаимопонимании

Федеральное бюро расследований США и Национальное антикоррупционное бюро Украины возобновили меморандум о взаимопонимании, сообщает Лига.net.

Подписанный документ позволит продолжить сотрудничество ФБР и НАБУ в делах, касающихся обеих стран, проинформировало в Twitter посольство США в Киеве.

"Преступность и коррупция имеют транснациональный характер. Правоохранительные органы также должны быть транснациональными" , – говорится в сообщении.

Подписанный сегодня меморандум о взаимопонимании стал продолжением сотрудничества, начатого в 2016 году, когда ведомства договорились о помощи друг другу.

Меморандум устанавливает, что правоохранительные органы будут параллельно проводить расследования, связанные с международным отмыванием средств, международными средствами возвращения активов, взяточничеством и коррупцией чиновников Украины.

Благодаря сотрудничеству ФБР и НАБУ, сотрудники управления спецопераций Бюро имели возможность пройти обучение навыкам владения оружием в условиях физических и психологических нагрузок, скорости и меткости стрельбы, тактической подготовке, идентификации реальной цели, определению потенциальной угрозы, принятию грамотных тактических решений в стрессовых ситуациях.