В Белом доме России пригрозили за кибератаки

В Белом доме предупредили Россию об ответственности за хакерские атаки в США, сообщает Факты.ICTV.

Об этом заявила официальный представитель администрации Джейн Псаки и добавила, что если РФ не будет бороться с кибератаками, которые происходят с их территории, то Соединенные Штаты оставляют за собой право ответа.

Псаки подчеркнула, что Америка не обвиняет официальные власти Российской Федерации в этих атаках, но это не освобождает ее от ответственности.

"Даже если преступные субъекты делают эти действия против США или американских организаций из частного сектора, даже если российская власть не вовлечена, то она несет ответственность" , — озвучила Псаки точку зрения администрации и президента.

По словам представительницы Белого дома, США настаивает на ответственности РФ и будет действовать, если Россия не будет бороться с киберпреступниками внутри страны.