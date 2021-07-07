Под санкции СНБО попали 100 украинцев из "черного" списка США

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел в действие санкции против 100 украинских граждан, которые находятся под санкциями Министерства финансов США, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом Данилов пояснил, что "всего под санкциями США находятся 134 гражданина Украины. Из них 130 находятся под ограничительными мерами Министерства финансов США, а 4 под санкциями Государственного департамента США".

"На сегодняшний день установлено, что из 130 человек, которые получили санкции Минфина США, 127 - они живы и здоровы, 3 человека, к сожалению, умерли. Что касается 127: относительно 100 СНБО уже ввел санкции. Относительно остальных – мы сейчас получаем относительную информацию от наших партнеров, но мы опираемся не только на информацию от партнеров. У нас очень хорошо работают наши службы" , - заявил Данилов в интервью "24 канал" во вторник, 6 июля.

По словам Данилова, "санкции СНБО ввел на предыдущем заседании, которое состоялось 18 июня".