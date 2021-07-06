В Днепре мужчина на машине трижды переехал бывшую

В пригороде Днепра мужчина сбил свою бывшую девушку на автомобиле. Окровавленная Славута протащила пострадавшую около 20 метров, после чего еще дважды переехала девушку, сообщает Факты.ICTV.

Ужасный инцидент произошел в частном секторе между улицами Вологодская и Холодильная: это буквально в 100 метрах от нового жилья женщины. По словам очевидцев наезда, водитель даже не пытался притормозить, а наоборот, только прибавил газу.

После кровавого ДТП виновник скрылся с места происшествия, а пострадавшую женщину срочно госпитализировали. По словам медиков, ей чудом удалось выжить.

"Есть ушиб мозга тяжелой степени. Есть перелом плечевой кости, разрыв печени, переломы ребер, пневмоторакс. Несколько часов параллельно длились две операции и сейчас она в реанимационном отделении. Женщина на искусственной вентиляции легких, угроза жизни сохраняется" , — рассказали в больнице.

Согласно версии правоохранителей, таким страшным поступком мужчина мог отомстить своей бывшей за то, что на днях она его бросила.

Сейчас поиски злоумышленника продолжаются, а вот его разбитую и окровавленную Славуту нашли в двух кварталах от места ДТП. По словам знакомых и соседей бывшей пары, мужчина был наркоманом с многолетним стажем.

Правоохранители расследуют тройной наезд на женщину как покушение на убийство. За содеянное ее бывшему грозит до 15 лет лишения свободы.