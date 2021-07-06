Кремлевские хакеры взломали комитет партии республиканцев США

Группа хакеров, связанная с властью РФ, совершила кибератаки и взломала серверы Национального комитета Республиканской партии США, сообщает Факты.ICTV.

Данные о том, какую информацию искали хакеры и удалось ли им ее похитить пока не разглашают. По информации Bloomberg, хакеры были частью группы, которая известна под названиями APT 29 и Cozy Bear, она связана с российской разведкой.

В 2016 году эту группу обвиняли в кибератаке на Национальный комитет Демократической партии. Республиканцы уже заявили, что сообщили об инциденте в Федеральное бюро расследований и Министерство внутренних дел, которые будут заниматься расследованием.