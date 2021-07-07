Треть украинцев имеют антитела к COVID-19 – Радуцкий

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщил, что каждый третий житель Украины имеет антитела к коронавирусу, сообщает Украинская правда.

"Об этом свидетельствуют предварительные данные исследования, которые проводит МЗ, Центр общественного здоровья, Всемирный банк и Украинский институт социальных исследований имени Яременко. В течение июля группа, в которую входят социологи и медицинские работники, посещают украинские домохозяйства. Первые – проводят опросы, вторые – бесплатное тестирование на антитела. В настоящее время в исследовании приняли участие около 6 тыс. человек. 33% из них имеют определенный иммунитет к коронавирусу" , - написал Радуцкий в Facebook.

По словам Радуцкого, на следующем этапе исследования специалисты проведут аналитическую работу – определят, каким образом антитела образовались в организмах.