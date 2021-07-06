Отечественное автопроизводство за год увеличилось в 2,4 раза

В течение июня 2021 года в Украине было изготовлено 745 авто, что на 122% больше, чем в июне прошлого года, но на 26,7% меньше, чем в мае 2021 года, сообщает Корреспондент.

По данным Ассоциации автопроизводителей Украины в июне этого года было изготовлено 692 легковых автомобиля, что почти в 2,5 раза больше, чем в июне 2020 года, но на 26,7% меньше, чем в мае 2021 года.

В Укравтопроме напоминают, что годом ранее статистику в этом сегменте украинского автопрома формировал только один завод - Еврокар. А Запорожский автозавод (ЗАЗ) возобновил выпуск легковых автомобилей только в сентябре 2020 года.

В июне в Украине также был произведен 51 автобус, что на один автобус больше, чем в июне 2020 года, и на 2 автобуса меньше, чем в мае этого года. Также в июне в Украине было произведено два коммерческих авто, оба на предприятии Черкасский автобус.

Всего за первое полугодие 2021 года в Украине было произведено 4540 единиц автотранспортных средств, в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Было собрано 4 230 легковых (на 163% больше), 17 коммерческих автомобилей (на 29% меньше), 293 автобуса (на 17% больше).