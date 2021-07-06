Семь стран поддержали санкции ЕС против Беларуси
Семь государств, не являющихся членами Европейского Союза, присоединились к санкциям сообщества против Беларуси, сообщает Корреспондент.
Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном во вторник, 6 июля. Решение ввести ограничительные меры против республики приняли власти Северной Македонии, Черногории, Сербии, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.
Речь идет о присоединении к четвертому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси, принятом 21 июня в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича.
"Решение означает, что национальная политика стран согласовываться с решением Совета ЕС. Европейский Союз принимает во внимание это обязательство и приветствует его", - указано в пресс-релизе.