Семь стран поддержали санкции ЕС против Беларуси

Семь государств, не являющихся членами Европейского Союза, присоединились к санкциям сообщества против Беларуси, сообщает Корреспондент.

Об этом говорится в пресс-релизе Совета ЕС, обнародованном во вторник, 6 июля. Решение ввести ограничительные меры против республики приняли власти Северной Македонии, Черногории, Сербии, Албании, Исландии, Лихтенштейна и Норвегии.

Речь идет о присоединении к четвертому пакету санкций ЕС в отношении Беларуси, принятом 21 июня в ответ на перехват Минском самолета Ryanair и задержание белорусского оппозиционера Романа Протасевича.