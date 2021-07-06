В Иране взорвался нефтепровод, есть погибшие

Недалеко от иранского города Дехлоран в провинции Илам во вторник, 6 июля, прогремел взрыв на нефтепроводе Чешмех-йе Хош, погибли три человека, еще четверо - пострадали, сообщает Корреспондент.

По информации издания Mehr News погибшие и раненые - местные рабочие из Дехлорана. Во время взрыва трубопровода персонал проводил его "инспектирование".

Власти страны призвали руководство национальной нефтяной компании немедленно провести расследование инцидента, а также помочь раненым рабочим и семьям погибших "облегчить их страдания".

Nueva explosión en campo petrolífero, esta vez en Irán. Tres muertos y cuatro heridos. pic.twitter.com/OfxXi50wjF — Canal 21 Latinoamericano (@Canal21Noticias) July 6, 2021