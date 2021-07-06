В Иране взорвался нефтепровод, есть погибшие
Недалеко от иранского города Дехлоран в провинции Илам во вторник, 6 июля, прогремел взрыв на нефтепроводе Чешмех-йе Хош, погибли три человека, еще четверо - пострадали, сообщает Корреспондент.
По информации издания Mehr News погибшие и раненые - местные рабочие из Дехлорана. Во время взрыва трубопровода персонал проводил его "инспектирование".
Власти страны призвали руководство национальной нефтяной компании немедленно провести расследование инцидента, а также помочь раненым рабочим и семьям погибших "облегчить их страдания".