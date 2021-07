Ученые изобрели "калькулятор смерти" для пенсионеров

Группа исследователей из Канады создала «калькулятор смерти», который поможет понять меняющие потребности пожилых людей в уходе по мере того, как они стареют и дающий прогноз об окончании жизненного пути. Результаты исследования опубликовало научное издание Canadian Medical Association Journal, сообщает Лента.Ру.

Разработка получила название Risk Evaluation for Support: Predictions for Elder-Life in the Community Tool (RESPECT), что переводится как «Оценка риска для поддержки: прогнозы для пожилых людей в сообществе». Инструмент, который предсказывает смерть в течение 6 месяцев, основан на данных более чем 491 000 пожилых людей, которые пользовались услугами по уходу на дому в течение 6-летнего периода с 2007 по 2013 год.

"Калькулятор RESPECT позволяет семьям и их близким планировать. Например, это может помочь детям спланировать, когда взять отпуск с работы, чтобы побыть с родителем, или решить, когда отправиться в последний семейный отпуск вместе" , — рассказала одна из авторов исследования, доктор Эми Хсу.

Инструмент предоставляет оценки выживаемости. Ученые обнаружили, что снижение способности человека выполнять повседневные действия, такие как соблюдение гигиены, пользование туалетом и передвижение, были более сильными сигналами о смерти в полугодичной перспективе, чем болезни, которые есть у человека.

Доктор Питер Танусепутро, врач-ученый из больницы Оттавы отметил, что калькулятор позволит определить необходимость паллиативного лечения и улучшения качества жизни пациента. Он может использоваться в системе здравоохранения и помощи на дому.