Названы три серьезные финансовые угрозы для Британии

Великобритания столкнулась с тремя катастрофическими рисками для своих финансов, заявило местное Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) — государственный орган, отвечающий за независимый анализ этой сферы, сообщает Лента.Ру.

Как пишет Bloomberg, первой из угроз в OBR назвали потребность в финансировании государственных расходов, связанных с пандемией. Речь идет о сумме более чем в 30 миллиардов фунтов (чуть более трех триллионов рублей), необходимой в ближайшие три года. В основном деньги нужны на траты в системе здравоохранения, включая финансирование программ вакцинации и тестирования жителей на коронавирус. Финансирования также требуют транспортная сфера и образование, отметили в OBR.

Следующий риск связан с обещанием правительства по устранению чистых выбросов в атмосферу к 2050 году. Его реализация может привести к росту государственного долга в объеме 21 процента валового внутреннего продукта (ВВП) в течение следующих 30 лет, считают специалисты. Частично расходы в этой сфере можно будет покрыть за счет налогов на выбросы углерода, но этого недостаточно. При этом сам государственный долг уже достиг почти 100 процентов ВВП и сам по себе представляет третью угрозу для британских финансов, считают в OBR.

Огромный долг страны вместе с потенциальными проблемами в восстановлении экономики уже дал экспертам основания предсказывать Британии судьбу «увядшей империи». Помимо трудностей, связанных с пандемией, страна сталкивается и с последствиями Brexit, который привел к противостоянию с Евросоюзом, в том числе в торговой сфере.