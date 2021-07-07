Знаменитая украинская теннисистка показала откровенное фото

Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, провокационной фотографией с морского берега. 19-летняя киевлянка во время своего отдыха в Греции сняла верх купальника, решив позагорать топлес, сообщает Обозреватель.

Чтобы не шокировать поклонников, спортсменка легла на живот, хитро улыбаясь в камеру.

"Спасибо за то, что ревнует" , – подписала кадр Костюк.

Кому было адресовано послание, осталось неизвестно.

Марта Костюк в Греции. Источник: Instagram Марты Костюк

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Марта Костюк на отдыхе. Источник: Instagram Марты Костюк

Марта Костюк после тренировки. Источник: Instagram Марты Костюк

Марта Костюк на селфи. Источник: Instagram Марты Костюк

Марта Костюк в прозрачной одежде. Источник: Instagram Марты Костюк

Марта Костюк на корте. Источник: Instagram Марты Костюк