Знаменитая украинская теннисистка показала откровенное фото
Знаменитая украинская теннисистка Марта Костюк произвела неизгладимое впечатление на своих подписчиков в Instagram, провокационной фотографией с морского берега. 19-летняя киевлянка во время своего отдыха в Греции сняла верх купальника, решив позагорать топлес, сообщает Обозреватель.
Чтобы не шокировать поклонников, спортсменка легла на живот, хитро улыбаясь в камеру.
"Спасибо за то, что ревнует", – подписала кадр Костюк.
Кому было адресовано послание, осталось неизвестно.
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