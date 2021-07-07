Названы оборонные компании в Крыму, которых вынудили работать на РФ

Обнародован список украинских оборонных предприятий, которые после оккупации Крыма россияне заставили работать на РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Список опубликовали во время пресс-конференции с презентацией исследований экспертов на тему: "Шаги к деоккупации Крыма: первые результаты работы "Крымской платформы", на телеканале "Дом". Презентацию организовали Министерство иностранных дел Украины и Центр оборонных стратегий.

Во время пресс-конференции участники назвали 13 украинских оборонных предприятий в Крыму, захваченных Россией.

В список вошли: