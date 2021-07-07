Названы оборонные компании в Крыму, которых вынудили работать на РФ

Названы оборонные компании в Крыму, которых вынудили работать на РФ

Обнародован список украинских оборонных предприятий, которые после оккупации Крыма россияне заставили работать на РФ, сообщает Цензор.НЕТ.

Список опубликовали во время пресс-конференции с презентацией исследований экспертов на тему: "Шаги к деоккупации Крыма: первые результаты работы "Крымской платформы", на телеканале "Дом". Презентацию организовали Министерство иностранных дел Украины и Центр оборонных стратегий.

Во время пресс-конференции участники назвали 13 украинских оборонных предприятий в Крыму, захваченных Россией.

В список вошли:

  • Феодосийская судостроительная компания "Море";
  • государственное предприятие "Феодосийский оптический завод";
  • публичное акционерное общество "Завод "Фиолент", Симферополь;
  • государственное предприятие "Конструкторско-технологическое бюро "Судокомпозит", Феодосия;
  • государственное предприятие "Научно-исследовательский институт аэроупругих систем", Феодосия;
  • государственное предприятие "Евпаторийский авиационный ремонтный завод";
  • государственное предприятие "Севастопольское авиационное предприятие";
  • государственное предприятие "Стеклопластик", Феодосия;
  • государственное предприятие "Феодосийский судомеханический завод" Министерства обороны Украины;
  • государственное предприятие "Центральное конструкторское бюро "Черноморец", Севастополь;
  • государственное предприятие "Специальная производственно-техническая база "Пламя", Севастополь;
  • государственное предприятие "Научно-исследовательский центр "Вертолёт", Феодосия;
  • государственное предприятие "Конструкторское бюро радиосвязи", Севастополь.
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