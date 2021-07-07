Правление "Нафтогаза" получило 610 млн премий в убыточном 2020 году

Члены правления НАК "Нафтогаз" в убыточном для компании 2020 году суммарно получили 610,1 млн грн вознаграждения, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в отчете Комитета по назначениям и вознаграждениям 2020 года. Определение размера вознаграждений членов правления - это исключительная компетенция наблюдательного совета Нафтогаза. В своем письме глава НАКа Юрий Витренко просит набсовет компании на заседании рассмотреть и утвердить подготовленный ранее отчет по вознаграждениям членов правления.

Так, в 2020 году председатель правления Андрей Коболев получил 347 млн грн вознаграждения несмотря на убытки Нафтогаза по итогам года.

В то же время, из этой суммы 338,6 млн грн (9,3 млн долл) – вторая часть выплат, предусмотренных за победу в Стокгольмском арбитраже. Из общего вознаграждения сугубо зарплата Коболева на должности составляла 6,3 млн грн в год.

В общем вознаграждение членов правления состоит из базовой части (зарплата и больничные), вознаграждения за выполнение работы на других ключевых должностях в группе Нафтогаз и переменной части, включающей годовую премию и других выплаты.

Поэтому при зарплате в 7,4 млн грн, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома получил еще 24,7 млн грн за "выполнение работы на других ключевых должностях в Группе Нафтогаз" (из них 18,5 млн грн выплачено в апреле 2021 года). Общее вознаграждение составило 62,8 млн грн.

Отто Ватерландер, директор по трансформациям, при окладе 8,8 млн грн получил общее годовое вознаграждение в 59,5 млн грн. Финдиректор Петер ван Дрил с окладом 7,4 млн грн – 45,9 млн грн. Директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк получил 93,8 млн грн вознаграждения с учетом 5,6 млн грн должностного оклада.

До 21 января 2020 года членами правления были также Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко, они в прошлом году получили 0,9 млн грн и 0,2 млн грн соответственно.

В то же время, в связи с пандемией COVID-19 в прошлом году правительство ограничило размер заработной платы руководителей исполнительных органов и членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 тысяч гривен в месяц. Это ограничение Кабмин отменил только 28 октября.

Кроме того, группа Нафтогаз в 2020 году получила убыток в 19 млрд гривень в результате низкого спроса и цен на газ, хотя в 2019 году компания получила 2,6 млрд грн прибыли.