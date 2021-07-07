Ушел из жизни экс-вокалист группы Uriah Heep
В возрасте 74 лет умер бывший вокалист популярной британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон, сообщает Новое время.
О смерти музыканта стало известно 6 июля, но по данным группы Uriah Heep Лоутон умер 29 июня. Похороны певца пройдут без репортеров. На них будут приглашены члены семьи и близкие друзья.
Группа Uriah Heep появилась в 1969 году. Лоутон присоединился к музыкальному коллективу в 1976 году. С ним Uriah Heep записала три студийных альбома и один live-альбом. Вокалист ушел из группы в 1979 году.