Ушел из жизни экс-вокалист группы Uriah Heep

В возрасте 74 лет умер бывший вокалист популярной британской рок-группы Uriah Heep Джон Лоутон, сообщает Новое время.

О смерти музыканта стало известно 6 июля, но по данным группы Uriah Heep Лоутон умер 29 июня. Похороны певца пройдут без репортеров. На них будут приглашены члены семьи и близкие друзья.

It is with deep regret that we share the devastating and tragic news of the sudden and totally unexpected passing of John Lawton on 29. June 2021.



John will be greatly missed.



A private funeral service to celebrate John’s life will be held following his wishes.



RIP John Lawton pic.twitter.com/fUaWBa0Pec — Uriah Heep (@uriah_heep) July 6, 2021

Группа Uriah Heep появилась в 1969 году. Лоутон присоединился к музыкальному коллективу в 1976 году. С ним Uriah Heep записала три студийных альбома и один live-альбом. Вокалист ушел из группы в 1979 году.