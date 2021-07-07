Ко Дню Независимости предложили амнистировать заключенных

Верховной Раде рекомендуют принять законопроект №5249 об амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Такую рекомендацию дал правоохранительный комитет, сообщает Зеркало недели.

По данным информационного управления аппарата ВР документ предлагает объявить амнистию и распространить ее действие в первую очередь на те категории осужденных, которые наиболее незащищенные и уязвимые социально: на несовершеннолетних, женщин и мужчин, имеющих несовершеннолетних детей или детей, признанных лицами с инвалидностью, лиц с инвалидностью первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями, лиц, достигших пенсионного возраста, участников боевых действий.

В законе прописаны основные критерии для применения амнистии:

незначительная общественная опасность деяний, которые совершил осужденный;

объективные факторы (тяжелая болезнь, преклонный возраст и т.д.), существенно снижают опасность этих лиц;

значительный срок отбытого осужденными лицами наказания на момент провозглашения амнистии.

Решение о применении или неприменении амнистии суд будет принимать по каждому лицу индивидуально.

"По сообщению Минюста в случае принятия законопроекта предварительно подлежат освобождению 1046 человек, также 135 осужденных, отбывающим наказание в виде ограничения свободы и другие наказания, не связанные с лишением свободы, будет сокращено наполовину неотбытая часть наказания" , - указано в сообщении.

В комитете отметили, что принятие закона позволит уменьшить расходы государства на содержание осужденных в исправительных учреждениях.