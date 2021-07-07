США полностью останавливают авиасообщение с Беларусью

Министерство транспорта США во вторник, 6 июля, подготовило указ, запрещающий продажу авиабилетов на рейсы в Беларусь и в обратном направлении, сообщает Корреспондент.

"Незамедлительно и до последующего указа министерства <...> запрещается продажа пассажирских авиаперевозок, включая выполняемые различными компаниями авиаперевозки между США и Беларусью" , - говорится в документе.

В то же время указом предусмотрены исключения для тех перелетов, которые осуществляются "в национальных интересах США, в том числе по гуманитарным соображениям или по соображениям национальной безопасности".

Таким образом, ведомство завершило процедуру ограничения авиасообщения с Беларусью, начатую после перехвата 23 мая властями республики самолета компании Ryanair с пассажирами на борту.