Состояние Безоса достигло нового рекорда

Состояние основателя Amazon Джеффа Безоса увеличилось на $8,44 млрд по итогом финансовых торгов, посчитал Bloomberg. Оно достигло $211 млрд — это самая большая сумма для бизнесменов рейтинга агентства, сообщает УНИАН.

Рост состояния Безоса связан с подорожанием акций Amazon на 4,7%. Прошлый рекорд по состоянию бизнесменов установил Илон Маск, в январе оно достигало $210 млрд.

В настоящее время основатель Tesla и SpaceX находится на второй строчке со $181 млрд (-$4,7 млрд). Третье место занимает президент группы компаний LVMH Бернар Арно со $169 млрд (-$3,5 млрд). На четвертой и пятой строчках — основатели Microsoft и Facebook Билл Гейтс ($147 млрд, -$424 млн) и Марк Цукерберг ($131 млрд, -$696 млн).

В рейтинге Forbes Безос также занимает первое место, но его состояние оценивается в $210 млрд. Второе место Forbes отдал Бернару Арно, а третье — Илону Маску.