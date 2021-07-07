Курс валют НБУ на 7 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 7 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 6 июля, понизился до уровня 27.25 за 1 доллар.

Евро подешевел на 11 коп до 32.26 за 1 евро.

Курс рубля снизился до отметки 3.71 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.79 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 29.52 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подешевел на 1 коп до 7.18 за 1 польский злотый.