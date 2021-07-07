Курс валют НБУ на 7 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 7 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 6 июля, понизился до уровня 27.25 за 1 доллар.
Евро подешевел на 11 коп до 32.26 за 1 евро.
Курс рубля снизился до отметки 3.71 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подешевел на 2 коп до 37.79 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 9 коп до 29.52 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подешевел на 1 коп до 7.18 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.249700
|EUR
|Евро
|32.262300
|RUB
|Рубль
|0.371070
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.787200
|CHF
|Швейцарский франк
|29.521400
|PLN
|Польский злотый
|7.178000