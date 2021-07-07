SkyUp назвала самые популярные направления в июне

Авиакомпания SkyUp в июне 2021 года выполнила 1920 рейсов и перевезла 294,147 тыс. пассажиров, сообщает Сегодня.

Так в июне SkyUp выполнила следующие рейсы:

1030 чартерных;

870 регулярных;

20 позиционных (перелет самолета из одного аэропорта в другой для выполнения следующего рейса).

Международными направлениями путешествовали 281 тыс. пассажиров, внутренними – 13,1 тыс., ﻿свидетельствуют данные внутренней статистики компании.

Кроме того, пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 54,425 тонны груза.

Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в июне стали:

Анталия (Турция);

Тиват (Черногория);

Шарм-эль-Шейх (Египет);

Батуми (Грузия);

Стамбул (Турция);

Тирана (Албания).

Карта полетов SkyUp пополнилась следующими маршрутами: