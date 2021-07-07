SkyUp назвала самые популярные направления в июне
Авиакомпания SkyUp в июне 2021 года выполнила 1920 рейсов и перевезла 294,147 тыс. пассажиров, сообщает Сегодня.
Так в июне SkyUp выполнила следующие рейсы:
- 1030 чартерных;
- 870 регулярных;
- 20 позиционных (перелет самолета из одного аэропорта в другой для выполнения следующего рейса).
Международными направлениями путешествовали 281 тыс. пассажиров, внутренними – 13,1 тыс., свидетельствуют данные внутренней статистики компании.
Кроме того, пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 54,425 тонны груза.
Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в июне стали:
- Анталия (Турция);
- Тиват (Черногория);
- Шарм-эль-Шейх (Египет);
- Батуми (Грузия);
- Стамбул (Турция);
- Тирана (Албания).
Карта полетов SkyUp пополнилась следующими маршрутами:
- из Киева в Корфу, Родос, Ираклион и Салоники, Дубровник, Пулу и Сплит;
- на Крит можно полететь из Запорожья, Харькова и Одессы;
- из Одессы SkyUp также летает в Салоники;
- из Киева – в Даламан;
- из Львова – в Бодрум и Эль-Касим.