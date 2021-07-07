SkyUp назвала самые популярные направления в июне

SkyUp назвала самые популярные направления в июне

Авиакомпания SkyUp в июне 2021 года выполнила 1920 рейсов и перевезла 294,147 тыс. пассажиров, сообщает Сегодня.

Так в июне SkyUp выполнила следующие рейсы:

  • 1030 чартерных;
  • 870 регулярных;
  • 20 позиционных (перелет самолета из одного аэропорта в другой для выполнения следующего рейса).

Международными направлениями путешествовали 281 тыс. пассажиров, внутренними – 13,1 тыс., ﻿свидетельствуют данные внутренней статистики компании.

Кроме того, пассажирскими рейсами авиакомпания перевезла 54,425 тонны груза.

Самыми популярными направлениями среди пассажиров SkyUp в июне стали:

  • Анталия (Турция);
  • Тиват (Черногория);
  • Шарм-эль-Шейх (Египет);
  • Батуми (Грузия);
  • Стамбул (Турция);
  • Тирана (Албания).

Карта полетов SkyUp пополнилась следующими маршрутами:

  • из Киева в Корфу, Родос, Ираклион и Салоники, Дубровник, Пулу и Сплит;
  • на Крит можно полететь из Запорожья, Харькова и Одессы;
  • из Одессы SkyUp также летает в Салоники;
  • из Киева – в Даламан;
  • из Львова – в Бодрум и Эль-Касим.

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