Четвертую волну COVID-19 в Европе признали неизбежной

Четвертая волна коронавируса в Европе неизбежна, ее, вероятно, следует ожидать осенью, при этом она будет не такой сильной, как предыдущие, заявил профессор иммунологии университета UCLouvain в Бельгии доктор Жан-Люк Гала (Jean-Luc Gala), сообщает РИА Новости.

Как отметил собеседник, число случаев заражения существенно растет из-за штамма коронавируса "дельта", причем против вариантов "дельта" и "дельта плюс" вакцины оказываются значительно менее эффективны.

"Возвращение эпидемии может произойти очень быстро. Во Франции, например, число выявляемых ежедневно новых случаев заболевания перестало снижаться и снова немного возросло. Оно составляло 28 июня 509, но 3 июля уже снова было на уровне 3 тысяч" , - отметил эксперт.

"Боюсь, что четвертая волна неизбежна. Вероятно, осенью, а не сейчас" , - сказал Гала.

По его словам, необходимо больше данных о штамме "дельта" и его передаче. Кроме того, не следует упускать из виду и аспект лечения коронавирусной инфекции. В этой связи он отметил, что в Европе звучало много критики в адрес противопаразитного препарата ивермектина, в то время как на раннем этапе это средство может оказаться очень эффективным.

"В конечном итоге мы достигнем хорошего уровня коллективного иммунитета в Европе, даже при условии, что слишком быстрая отмена защитных мер отбросит нас обратно" , - считает профессор.

Гала не исключил, что "мы приближаемся к ситуации, сопоставимой с ситуацией с гриппом, когда каждый год проводится ревакцинация". Можно ожидать четвертую волну коронавируса, "но гораздо менее сильную, чем предыдущие", подчеркнул эксперт.