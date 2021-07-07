Байден призвал американцев к единству через полгода после штурма Капитолия

Президент США Джо Байден, спустя полгода после штурма Капитолия, призвал американцев сотрудничать друг с другом "во имя общего блага", сообщает Интерфакс-Украина.

"Это не было инакомыслием. Это был беспорядок. Это создало экзистенциальный кризис и проверку того, сможет ли наша демократия выжить" , - говорится в заявлении Байдена, опубликованном Белым домом.

"Хотя это потрясло и опечалило нацию и мир, шесть месяцев спустя, мы можем однозначно сказать, что демократия действительно восторжествовала и что мы все должны продолжать работу по ее защите и сохранению" , - отметил он.

По его словам, для этого требуются люди "доброй воли и мужества, чтобы противостоять ненависти, лжи и экстремизму, которые привели к этому жестокому нападению".