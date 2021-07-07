Британия допускает новые заходы кораблей в территориальные воды Украины

Корабли ВМС Великобритании продолжат заходить в территориальные воды Украины, сообщает УНИАН.

Об этом во время слушаний в Палате общин заявил глава МИД страны Доминик Рааб, комментируя инцидент с эсминцем Defender.

Как отметил министр, британский корабль следовал кратчайшим и прямым маршрутом.

"Это международно признанный маршрут движения. Мы имеем полное право беспрепятственно проходить через украинские территориальные воды в соответствии с международным правом. Мы продолжим так делать" , - заявил Рааб.﻿

Инцидент с британским эсминцем возле оккупированного Крыма

Инцидент с эсминцем Великобритании произошел 23 июня в районе мыса Фиолент на побережье оккупированного Крыма.

По утверждению российской стороны, Defender "незаконно вошел в территориальные воды РФ". В Минобороны РФ заявили, что корабль был выдворен предупредительными выстрелами и бомбометанием.

Минобороны Британии ответило, что бомбометание не проводилось, а стрельба была принята экипажем за артиллерийские учения.

24 июня Борис Джонсон прокомментировал "обстрел" британского эсминца россиянами. Он заявил, что он проходил через украинские территориальные воды и правильно поступил, что выбрал путь возле оккупированного Крыма. Джонсон напомнил, что Лондон не признает аннексию Крыма и российскую принадлежность этих вод.

СМИ позже сообщили, что окончательное решение о проходе британского эсминца HMS Defender вблизи берегов оккупированного Россией Крыма было принято именно Джонсоном.