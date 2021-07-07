Шторм "Эльза" усилился до урагана и приближается к Флориде

Шторм Эльза приблизился к побережью штата Флорида, США, и усилился до урагана первой категории, сообщает Корреспондент.

"Эльза снова получила статус урагана" , - сказано в сообщении Национального центра по наблюдению за ураганами США в среду, 7 июля.

Скорость ветров внутри циклона достигает 120 км в час - это соответствует мощности урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона.

По прогнозам стихия обрушится на западное побережье Флориды в районе Тампа Бэй, где уже объявлено ураганное предупреждение. В прилегающих районах - на юг и север от города Тампа - действует штормовое предупреждение. В 33 округах на юге США власти ввели режим чрезвычайного положения.