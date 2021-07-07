Партнер Apple в Украине объяснил новую схему поставок

Новая схема работы Apple в Украине затронет только точку отгрузки товаров. С запуском полноценного офиса американской корпорации в нашей стране дистрибьютор будет получать товар непосредственно в Украине,﻿ заявили в компании "Асбис-Украина", являющейся официальным дистрибьютором техники Apple, сообщает UBR.

"Наши партнеры и в дальнейшем будут получать товар от нас. Потребители, как и раньше, будут иметь возможность покупать официальную технику Apple у официальных реселлеров" , – заявил генеральный директор "Асбис-Украина" Виталий Мельниченко.

Отметив, что возглавляемая им компания продолжит оказывать сервисную поддержку потребителям.

По его словам, теперь Apple самостоятельно будет заниматься "растаможкой" техники. После этой процедуры продукция будет транспортироваться на склад "Асбис-Украина", откуда потом она будет отгружаться партнерам.

Напомним, что о полноценном запуске местного офиса Apple в Украине стало известно в конце июня. Хотя компания пока не планирует открывать свою фирменную розницу в нашей стране, в ближайшем будущем можно ожидать появления в Украине "яблочных" сервисов, ранее недоступных для украинцев.