Почему нельзя оставлять детей одних в автомобиле
Оставлять ребенка в машине — это значит подвергать его смертельному риску, предупреждает эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, сообщает Новое время.
К нам неожиданно вернулось лето. Возможно, солнце переместилось и машина оказалась на солнцепеке. Возможно, пришлось парковаться, где было свободное место. Возможно, просто торопились и парковались, где ближе. Много вариантов… Но!
Оставлять ребенка в машине — это значит подвергать его смертельному риску. Ошибаются те, кто думает, что за 20−40 минут с ребенком в машине ничего не случится.
Считается, что:
- за это время ребенок успеет доспать,
- за это время родители могут сделать необходимые дела,
- за это время быстрее совершат покупки,
- за это время смогут избежать капризов, плача,
- за это время побудут наедине со своими мыслями в кафе.
Международная статистика фиксирует общее увеличение количества детских смертей в припаркованных авто. Эксперт по безопасности Елены Лизвинская рассказала о нескольких ситуациях из рабочей практики :
- Молодые родители решили не будить своего трехмесячного младенца и оставили его в автомобиле на парковке. Ребенок находился в детском автокресле. Когда они вернулись из магазина, у ребенка дыхания уже не было и спасти его не удалось.
- Папа оставил «на минуточку» детей в машине и отправился на встречу, которая затянулась. Солнце переместилось и дети оказались на открытом солнце. Прохожие разбили стекло в машине, чтобы освободить детей, и еще 30(!) минут ждали главу семейства. Что могло случиться с ними, если бы не прохожие?..
- Мама оставила трехлетнюю девочку в машине. Машину вместе с ребенком угнали злоумышленники. Девочку высадили на трассе (!) в 20 км от места угона.
- Ребенок в полтора года оставленный в машине, запутался в ремнях безопасности и задохнулся. Когда мама вернулась, малыш уже был не живой. Ребенка оставили в припаркованной машине на АЗС. Родители ушли за кофе. Внезапно машина начала гореть вместе с ребенком в ней. Только благодаря быстрой реакции сотрудников АЗС, ребенок не пострадал. А если сотрудники не заметили и не отреагировали?
Следует помнить, что дети — это не маленькая копия взрослого человека. У детей, ввиду особенности их физиологии, намного быстрее поднимается температура тела. Слегка приоткрытое окно (воры же!) вообще не спасает ситуацию! Кроме риска погибнуть от жары и обезвоживания, существуют и другие риски.
Что бы случайно не забыть ребенка в машине на парсингу :
- оставляйте на задних сидениях то, без чего вы не можете обойтись, выходя из машины;
- можете оставлять игрушку в автокресле и перекладывать ее вперед, когда размещаете ребенка в автокресле.
- заведите привычку осматривать машину перед тем, как ее закрывать.
Здесь все средства хороши, так как это та самая ситуация, когда лучше «перебдеть».
Что делать, когда вы увидели, что в припаркованной машине ребенок один, плачет, взмокший, лежит в кресле/на сидении без сознания или «спит».
Порядок действий:
- заставить сработать сигнализацию авто,
- разбить окно, чтобы достать малыша,
- вызвать скорую помощь,
- вызвать полицейских.
- привлечь свидетелей происходящей ситуации.
После освобождения ребенка из авто:
- отнести в тень,
- напоить и обмыть водой,
- снять лишнюю одежду,
- не оставлять ребенка без присмотра до приезда медиков.