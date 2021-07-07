Почему нельзя оставлять детей одних в автомобиле

Оставлять ребенка в машине — это значит подвергать его смертельному риску, предупреждает эксперт по безопасности детей Елена Лизвинская, сообщает Новое время.

К нам неожиданно вернулось лето. Возможно, солнце переместилось и машина оказалась на солнцепеке. Возможно, пришлось парковаться, где было свободное место. Возможно, просто торопились и парковались, где ближе. Много вариантов… Но!

Оставлять ребенка в машине — это значит подвергать его смертельному риску. Ошибаются те, кто думает, что за 20−40 минут с ребенком в машине ничего не случится.

Считается, что:

за это время ребенок успеет доспать,

за это время родители могут сделать необходимые дела,

за это время быстрее совершат покупки,

за это время смогут избежать капризов, плача,

за это время побудут наедине со своими мыслями в кафе.

Международная статистика фиксирует общее увеличение количества детских смертей в припаркованных авто. Эксперт по безопасности Елены Лизвинская рассказала о нескольких ситуациях из рабочей практики :

Молодые родители решили не будить своего трехмесячного младенца и оставили его в автомобиле на парковке. Ребенок находился в детском автокресле. Когда они вернулись из магазина, у ребенка дыхания уже не было и спасти его не удалось.

Папа оставил «на минуточку» детей в машине и отправился на встречу, которая затянулась. Солнце переместилось и дети оказались на открытом солнце. Прохожие разбили стекло в машине, чтобы освободить детей, и еще 30(!) минут ждали главу семейства. Что могло случиться с ними, если бы не прохожие?..

Мама оставила трехлетнюю девочку в машине. Машину вместе с ребенком угнали злоумышленники. Девочку высадили на трассе (!) в 20 км от места угона.

Ребенок в полтора года оставленный в машине, запутался в ремнях безопасности и задохнулся. Когда мама вернулась, малыш уже был не живой. Ребенка оставили в припаркованной машине на АЗС. Родители ушли за кофе. Внезапно машина начала гореть вместе с ребенком в ней. Только благодаря быстрой реакции сотрудников АЗС, ребенок не пострадал. А если сотрудники не заметили и не отреагировали?

Следует помнить, что дети — это не маленькая копия взрослого человека. У детей, ввиду особенности их физиологии, намного быстрее поднимается температура тела. Слегка приоткрытое окно (воры же!) вообще не спасает ситуацию! Кроме риска погибнуть от жары и обезвоживания, существуют и другие риски.

Что бы случайно не забыть ребенка в машине на парсингу :

оставляйте на задних сидениях то, без чего вы не можете обойтись, выходя из машины;

можете оставлять игрушку в автокресле и перекладывать ее вперед, когда размещаете ребенка в автокресле.

заведите привычку осматривать машину перед тем, как ее закрывать.

Здесь все средства хороши, так как это та самая ситуация, когда лучше «перебдеть».

Что делать, когда вы увидели, что в припаркованной машине ребенок один, плачет, взмокший, лежит в кресле/на сидении без сознания или «спит».

Порядок действий:

заставить сработать сигнализацию авто,

разбить окно, чтобы достать малыша,

вызвать скорую помощь,

вызвать полицейских.

привлечь свидетелей происходящей ситуации.

После освобождения ребенка из авто: