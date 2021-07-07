Украинский COVID-сертификат: как его получить

Заместитель министра здравоохранения Украины по вопросам цифрового развития Ярослав Кучер заявил, что COVID-сертификат - это лишь дополнительный документ для пересечения границы, кроме его наличия нужно учитывать и другие правила прибытия в ту или иную страну, сообщает Канал Дом.

Он сообщил, что в Украине для получения COVID-сертификата не требуется лично обращаться в любое ведомство, весь процесс происходит онлайн.

"Некуда бежать не нужно. После того, как вы сделали вторую прививку, через некоторое время в приложении "Дія" вы можете сгенерировать сертификат. Нужно зайти и оформить запрос на получение этого сертификата. И система предоставит ваш сертификат, с которым дальше вы сможете путешествовать", - сказал Кучер.

Сейчас система работает в тестовой версии. И она выдает сейчас сертификат исключительно на базе проведения двух прививок. Причем, вакцинироваться нужно одной вакциной. В тестовой версии пока не отражается вариант, что человек переболел COVID-19 и поэтому сейчас он не вакцинировался.

Источник: Facebook-страница Ярослава Кучера

"Сертификат, если мы говорим о путешествиях, то это просто удобный способ доказать, что вы вакцинированный человек, что подтверждается государством. Это информация, которая находится в системе, там видно - кто врач, как сделал прививку, откуда вакцина прибыла, как она хранилась и при какой температуре. Это очень серьезно, это все остается за кадром, но это наша ежедневная работа и мы над этим работаем. Поэтому нашему цифровому документу доверяют", - заверил Кучер.

Он добавил, что COVID-сертификат является лишь дополнительным документом при пересечении границ.