Репродуктивный возраст женщин увеличивается

Среднестатистический репродуктивный период жизни у современных женщин увеличивается. Это может повлиять на будущие рекомендации по планированию семьи, сообщает УНИАН.

Об этом говорится в исследовании ученых из США, пишет Senford﻿.

Репродуктивный период начинается во время менархе (первая менструация) и заканчивается с наступлением менопаузы. Иными словами, репродуктивная жизнь женщины продолжается с первых месячных до последних. При этом продолжительность этого показателя у женщин может сильно отличаться, это вполне нормально. У кого-то менопауза наступает раньше, у кого позже.

Сегодня не считается патологией и вариант, при котором первые месячные наступают в 11 лет. На эти этапы жизни влияют многие факторы: генетика, этническое происхождение и даже питание.

"Если вы в целом здоровы, это влияет на вашу фертильность или способность поддерживать репродуктивное здоровье" , – отмечают специалисты.

Результаты нового исследования, подтвердили, что репродуктивный возраст женщин в США увеличился. Его авторы проанализировали тенденции к изменению возраста при естественной менопаузе и продолжительность этого периода за 6 десятилетий.

Оказалось, что средний возраст наступления менопаузы вырос с 48,4 до 49,9 года.

А вот средний возраст наступления месячных у девочек уменьшился с 13,5 до 12,7 года.

В целом, продолжительность репродуктивной жизни женщин выросла с 35 до 37,1 года.