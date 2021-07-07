Признаки диабета второго типа во рту: основные симптомы
Диабет второго типа является нарушением регулирования и использования сахара (глюкозы) в организме в качестве топлива. Высокий уровень сахара может привести к нарушениям кровообращения, нервной и иммунной систем, сообщает Профиль.
В том числе диабет второго типа способен повлиять на состояние ротовой полости. Специалисты назвали основные признаки во рту, которые могут указывать на высокий уровень сахара в крови.
Сухость во рту
Одним из наиболее частых симптомов диабета второго типа является сухость во рту или ксеростомия.
Сухости во рту могут сопутствовать:
- частые боли;
- потрескавшиеся губы;
- язвочки на слизистой;
- инфекции во рту;
- шершавый язык;
- затруднения при глотании и жевании.
Заболевание десен
Повышенный уровень глюкозы в слюне может привести к росту бактерий в ротовой полости. Когда к этому фактору добавляются остатки пищи после еды, в результате есть риск образования налета, вызывающего заболевание десен. Если появилось покраснение или воспаление, нужно посетить врача, так как без лечения не исключено развитие пародонтита.
Высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению кровеносных сосудов, и снизить снабжение десен кислородом и питательными веществами, что повышает вероятность инфицирования. Хорошая новость заключается в том, что заболевание десен можно предотвратить и легко вылечить на ранних стадиях.