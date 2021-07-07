Признаки диабета второго типа во рту: основные симптомы

Диабет второго типа является нарушением регулирования и использования сахара (глюкозы) в организме в качестве топлива. Высокий уровень сахара может привести к нарушениям кровообращения, нервной и иммунной систем, сообщает Профиль.

В том числе диабет второго типа способен повлиять на состояние ротовой полости. Специалисты назвали основные признаки во рту, которые могут указывать на высокий уровень сахара в крови.

Сухость во рту

Одним из наиболее частых симптомов диабета второго типа является сухость во рту или ксеростомия.

Сухости во рту могут сопутствовать:

частые боли;

потрескавшиеся губы;

язвочки на слизистой;

инфекции во рту;

шершавый язык;

затруднения при глотании и жевании.

Заболевание десен

Повышенный уровень глюкозы в слюне может привести к росту бактерий в ротовой полости. Когда к этому фактору добавляются остатки пищи после еды, в результате есть риск образования налета, вызывающего заболевание десен. Если появилось покраснение или воспаление, нужно посетить врача, так как без лечения не исключено развитие пародонтита.

Высокий уровень сахара в крови может привести к повреждению кровеносных сосудов, и снизить снабжение десен кислородом и питательными веществами, что повышает вероятность инфицирования. Хорошая новость заключается в том, что заболевание десен можно предотвратить и легко вылечить на ранних стадиях.