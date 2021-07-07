В ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении в Украине
По прогнозу синоптиков, днем 7 июня в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильные шквалы ветра, сообщает Укргидрометцентр.
Так, потенциально опасные погодные условия будут наблюдаться в следующих областях:
- Одесская;
- Николаевская;
- Херсонская;
- Днепропетровская;
- Запорожская;
- Донецкая;
- Харьковская;
- Луганская;
- и АР Крым.
Во всех вышеперечисленных областях ожидаются сильные грозы, шквалы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами град. В связи с этим служба ГСЧС объявила І уровень опасности, желтый.