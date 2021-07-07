В ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении в Украине

По прогнозу синоптиков, днем 7 июня в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильные шквалы ветра, сообщает Укргидрометцентр.

Так, потенциально опасные погодные условия будут наблюдаться в следующих областях:

Одесская;

Николаевская;

Херсонская;

Днепропетровская;

Запорожская;

Донецкая;

Харьковская;

Луганская;

и АР Крым.

Источник: Украинский Гидрометцентр

Во всех вышеперечисленных областях ожидаются сильные грозы, шквалы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами град. В связи с этим служба ГСЧС﻿ объявила І уровень опасности, желтый.