В ГСЧС сообщили о штормовом предупреждении в Украине

По прогнозу синоптиков, днем 7 июня в южных и восточных областях Украины ожидаются грозы и сильные шквалы ветра, сообщает Укргидрометцентр.

Так, потенциально опасные погодные условия будут наблюдаться в следующих областях:

  • Одесская;
  • Николаевская;
  • Херсонская;
  • Днепропетровская;
  • Запорожская;
  • Донецкая;
  • Харьковская;
  • Луганская;
  • и АР Крым.
2dy6wcqzn0_big.jpg
Источник: Украинский Гидрометцентр

Во всех вышеперечисленных областях ожидаются сильные грозы, шквалы ветра могут достигать 15-20 м/с, местами град. В связи с этим служба ГСЧС﻿ объявила І уровень опасности, желтый.

Новости

analytics