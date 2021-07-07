Рeugeоt презентовала новый гоночный болид

Французская компания Рeugeоt анонсировала новый гоночный болид 9Х8, который будет выступать в соревнованиях на выносливость FIA WEC с 2022 года. Автомобиль получил гибридный силовой агрегат и привод на все колеса, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. В прошлом году компания Peugeot рассказала о своем возвращении в гонки на выносливость в рамках нового класса "Гиперкар". Для этого завод в Версале в максимально сжатые сроки создал болид Peugeot 9X8 с гибридным силовым агрегатом.

Peugeot 9X8. Источник: Peugeot

Для привода задних колес используется 2,6-литровый битурбированный двигатель V6 мощностью 500 кВт (680 л. с.), который выполнен по схеме V6 с 90-градусным развалом блока. Этот бензиновый двигатель внутреннего сгорания является частью гибридной системы Peugeot Hybrid4. Передние колеса приводит отдельный электромотор мощностью 200 кВт, который также может работать как генератор.

Болид выйдет на гоночные трассы чемпионата в будущем году. Источник: Peugeot

Секвентальная 7-ступенчатая коробка передач и тяговый аккумулятор гибридной системы проходят плановые испытаний и проверок. Мощная высоковольтная (900 В) аккумуляторная батарея разработана совместно специалистами подразделения Peugeot Sport и компании Saft (дочерняя компания Total Energies).