Киевгорстрой может поднять стоимость жилья еще на 20%

До конца текущего года стоимость квартир "Киевгорстроя" может подняться еще на 20%, если цены на строительные материалы продолжат расти. Об этом сообщил председатель правления – президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир, комментируя опрос среди столичных застройщиков, сообщает UBR.

По его словам, за последний год цена квадратного метра в столице уже выросла на 20% из-за подорожания материалов, комплектующих, а так же строительно-монтажных работ.

Так, рост цены произошел практически по всем составляющим строительства. Именно они формируют более 50% стоимости квадратного метра. Также глава "Киевгорстроя" отметил влияние инфляции. Даже с учетом стабильного курса доллара материалы в гривне все равно дорожают.

"Посмотрите на ситуацию в мире: за последний год было напечатано огромное количество денег, которые направлены на борьбу с пандемией и ее последствиями. Это привело к обесцениванию денег, как следствие – и доллар, и евро, и гривна начали девальвировать" , – рассказал Кушнир.

К тому же он добавил, что по состоянию на начало июля стоимость квадратного метра в компании стартует от 22 тыс. грн.