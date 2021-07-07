В Украине за минувшие сутки вакцинировали почти 94 тысячи человек

В Украине за всю компанию вакцинации совершили более 3 миллионов прививок против коронавирусной болезни, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

Так, за сутки 6 июля 93 554 человека вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы - 57 531 человек.

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