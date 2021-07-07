В Украине за минувшие сутки вакцинировали почти 94 тысячи человек
В Украине за всю компанию вакцинации совершили более 3 миллионов прививок против коронавирусной болезни, в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.
Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
Так, за сутки 6 июля 93 554 человека вакцинировались против COVID-19. Одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированы - 57 531 человек.
В течение суток работали:
- 535 мобильных бригад,
- 1287 пунктов прививки;
- 27 центров вакцинации.