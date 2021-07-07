В Тюмени мужчина взял в заложники людей в "Сбербанке"

В российской Тюмени утром в среду, 7 июля, неизвестный взял в заложники нескольких человек. Захватчик требует выдать ему крупную сумму денег, сообщает Страна.ua.

Возле "Сбербанка" находятся вооруженные люди в касках. Правоохранители оцепили территорию и просит всех ее покинуть. Силовики перекрыли тракт, где находится отделение банка. Автомобили на этот участок дороги не пускают. Жителей первых этажей соседних домов эвакуируют

По предварительной информации, в заложниках, три человека, среди них - сотрудники банка.

Сообщается, что мужчина в маске, с рюкзаком из которого торчали провода, зашел в отделение банка около 09:20 и передал записку с требованием выдать ему 15 млн рублей. Это произошло на улице Червишевский тракт. Около 50 человек эвакуировали из жилого дома, на первом этаже которого расположен захваченный офис банка.