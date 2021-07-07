Новые тарифы УЗ принесут в бюджет десятки миллиардов

Новая тарифная политика на ж/д грузоперевозки позволит привлечь в бюджет дополнительно 18-20 млрд в год. Об этом﻿ заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков, сообщает РБК-Украина.

По его словам, новая тарифная политика позволит УЗ привлечь дополнительно 2 млрд грн в этом и 10 млрд грн в следующем году.

Мининфраструктуры также заявляет, что в новой тарифной политике будет рассматривать позиции всех сторон - в том числе общественности.

Так, например, украинские аграрии настаивают на более жёстких мерах, чем те, что были обнародованы в проекте приказа об изменении коэффициентов, используемых для формирования тарифов на перевозку грузов.

Речь идет о еще больших тарифных ставках, и наполнении бюджета уязвимы за счет основных пользователей украинской ЖД - металлургов.

"Это рекордное увеличение тарифов. Впервые речь идет не об индексации тарифов, а о сближении классов. Это позволит уже в этом году "Укрзализныце" привлечь дополнительные 2 млрд грн, а в следующем - рекордные 10 млрд грн" , - объяснил Кубраков.

При этом, по его словам, представители отраслевой общественности настаивают на еще большей унификации тарифов.

"Сегодня мы получили первые письма от общественности, которые настаивают на еще большей унификации и безубыточности перевозок грузов, что позволит привлекать ежегодно до 18-20 млрд грн. Мы слышим аграриев и понимаем, что основной объем грузоперевозок - это руда и уголь. Выходя из этого мы и будем выстраивать новую тарифную политику" , - подчеркнул он, добавив, что окончательное решение о ставках тарифов будет принято по результатам общественного обсуждения.

В текущем году УЗ собирает нарастить доход от грузоперевозок до 72 млрд грн.