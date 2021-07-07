Крупный металлургический комбинат выставят на продажу

Активы крупного украинского производителя металлопродукции ПАО "Днепровский металлургический комбинат" выставят на аукцион. За него просят 8,39 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные системы закупок ProZorro, сообщает Лига.net.

На продажу выставляется единый имущественный комплекс предприятия и его дебиторская задолженность. Комбинат продают в рамках судебного дела о банкротстве.

Предложения покупателей принимают до 25 июля. Сам аукцион должны провести 26 июля.

ПАО Днепровский металлургический комбинат – одно из крупнейших предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Входит в топ-шесть ведущих металлургических комбинатов Украины по объёмам производства и реализации металлопродукции.