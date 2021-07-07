В Вильнюсе началась встреча президентов Украины и Литвы

В рамках рабочего визита в Литву проходит встреча Главы Украинского государства Владимира Зеленского и Президента Литовской Республики Гитанаса Науседы, сообщает Офис президента.

Встреча проходит в узком формате в Президентском дворце в Вильнюсе.

После завершения переговоров главы двух государств примут участие во вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине на тему «Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье».

Также запланировано общение Владимира Зеленского и Гитанаса Науседы с представителями СМИ.