УЗ повысила зарплаты на 10%: кто будет получать больше

Укрзализныця с июня 2021 повышает на 10% часовые тарифные ставки и должностные оклады работников, имеющих оклад менее 30 тыс. грн. Уже за июль железнодорожники получат повышенные заработные платы. Об этом сообщил и.о. председателя правления Иван Юрик, сообщает Укрзализныця.

«Выполняем договоренности - повышаем тарифные ставки и должностные оклады тем работникам, которых окладная часть менее 30 тыс. грн. Правление приняло решение ввести указанные изменения с 1 июня. За июль железнодорожники получат уже увеличенные зарплаты, а перерасчет за июнь будет осуществлено при начислении зарплаты за август», - пояснил Иван Юрик.

По его словам, указанные предложения были проработаны совместно с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей Украины, изменения были внесены в Положение об оплате труда работников АО «Укрзализныця».

Напомним, что 30 марта 2021 Укрзализныця и профсоюзы договорились в случае стабилизации финансово-экономического состояния общества с 1 июня 2021 увеличить на 10% тарифные ставки и должностные оклады тем железнодорожникам, в которых оклады меньше 30 тыс. грн.