Вкладчики банка "Аркада" перекрыли улицу Грушевского под Кабмином

Обманутые инвесторы банка "Аркада" вновь митингуют. Они перекрыли улицу Грушевского под Кабмином.

Об этом сообщает Андрей Павловский.

Вкладчики требуют, чтобы к ним вышел премьер и министр финансов. Кроме того, протестующие отметили, что намерены перекрывать весь центральный квартал, поскольку их не слышат. По словам организаторов акции протеста, им еще месяц назад обещали диалог с властью.

Как сообщается, согласно расчетам, инвесторам ЖК "Еврика" и "Патриотика" на достройку домов необходима поддержка от государства в размере 3,6 млрд грн.