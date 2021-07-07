Тех, кто поддерживает Украину, намного больше - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Евросоюзу не следует сосредотачиваться на возобновлении саммитов с Россией. А вместо этого нужно активнее фиксировать европейскую перспективу Украину.﻿ Об этом он заявил на вступительной сессии Конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в литовском Вильнюсе, сообщает РБК-Украина.

По его словам, на сегодня продолжается работа с европейскими странами по подписанию деклараций о поддержке курса Украины на вступление в ЕС.

"Я уверен, что тех, кто поддерживает Украину намного больше. И именно в этом Евросоюз должен продемонстрировать свою преданность ценностям и европейским принципам. Вместо разговоров о возобновлении саммитов ЕС - Россия, мне кажется, лучше фиксировать европейскую перспективу Украины" , - отметил Зеленский.

Напомним, в июне немецкий канцлер Ангела Меркель выступила за возобновление практики проведения саммитов ЕС - Россия, ее поддержал французский лидер Эммануэль Макрон. При этом Польша, например, выступила категорически против.

МИД Украины вызывал послов Германии и Франции из-за этой инициативы, пока о конкретных планах по саммитам речь не идет. Евросоюз прекратил диалог с Москвой в 2014 году из-за агрессии в Украине.