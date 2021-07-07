Citroen представила новую версию С3
Французская компания Citroеn подготовила для своих фанов новую версию городского хэтчбека C3. Новинка, получившая имя C3 YOU! станет самой доступной модификацией модели, сообщает Обозреватель.
Об этом пишет пресс-служба производителя. За новинку просят от 14490 евро. Напомним, что ранее самая дешевая версия обновленного хэтчбека стоила во Франции от 15600 евро.
Автомобиль создан на базе начальной комплектации Feel. Главное визуальное отличие новинки – отсутствие фирменных накладок на боковинах AirBump, а также стальные колесные 17-дюймовые диски с высокопрофильной резиной и декоративными колпаками Arrow.
Новинка получила в свое распоряжение необходимы набор опций, включающий аудиосистему с MP3, кондиционер, подогрев зеркал, электропривод, передних стекол, противотуманные фары, круиз контроль, системы помощи при старте в гору и контроля за соблюдением рядности. Покупатели предлагаются 6 цветов кузова, а в качестве опции можно заказать контрастную белую крышу. Для отделки салона используется износостойкая ткань Mica Grey.
Под капотом новинки располагается бензиновый 83-сильный мотор с системой старт-стоп, который работает в паре с механической коробкой передач. Появление новинки у дилеров ожидается в сентябре нынешнего года.