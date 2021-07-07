Citroen представила новую версию С3

Французская компания Citroеn подготовила для своих фанов новую версию городского хэтчбека C3. Новинка, получившая имя C3 YOU! станет самой доступной модификацией модели, сообщает Обозреватель.

Об этом пишет пресс-служба﻿ производителя. За новинку просят от 14490 евро. Напомним, что ранее самая дешевая версия обновленного хэтчбека стоила во Франции от 15600 евро.

Автомобиль создан на базе начальной комплектации Feel
Автомобиль создан на базе начальной комплектации Feel. Источник: Citroen

Автомобиль создан на базе начальной комплектации Feel. Главное визуальное отличие новинки – отсутствие фирменных накладок на боковинах AirBump, а также стальные колесные 17-дюймовые диски с высокопрофильной резиной и декоративными колпаками Arrow.

Главное визуальное отличие новинки – отсутствие фирменных накладок на боковинах AirBump
Главное визуальное отличие новинки – отсутствие фирменных накладок на боковинах AirBump. Источник: Citroen

Новинка получила в свое распоряжение необходимы набор опций, включающий аудиосистему с MP3, кондиционер, подогрев зеркал, электропривод, передних стекол, противотуманные фары, круиз контроль, системы помощи при старте в гору и контроля за соблюдением рядности. Покупатели предлагаются 6 цветов кузова, а в качестве опции можно заказать контрастную белую крышу. Для отделки салона используется износостойкая ткань Mica Grey.

В качестве опции можно заказать контрастную белую крышу
В качестве опции можно заказать контрастную белую крышу. Источник: Citroen

Под капотом новинки располагается бензиновый 83-сильный мотор с системой старт-стоп, который работает в паре с механической коробкой передач. Появление новинки у дилеров ожидается в сентябре нынешнего года.

Под капотом новинки располагается бензиновый 83-сильный мотор с системой старт-стоп
Под капотом новинки располагается бензиновый 83-сильный мотор с системой старт-стоп. Источник: Citroen

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