Суд признал банкротом "Богдан Моторс" Гладковского

Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом ЧАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс" и открыл ликвидационную процедуру, сообщает Finbalance.

20 апреля Хозсуд Днепропетровской области утвердил реестр требований кредиторов на 6,7 млрд грн, внеся в него в том числе требования:

"Укрэксимбанка" – на 1,64 млрд грн (из которых 748 млн грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 894,1 млн грн (4 очередь; 0,16 млн грн – 6 очередь);

UniCredit Bank AG – 1,78 млрд грн (из которых 1,53 млрд грн – как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника; 70,45 млн грн (4 очередь; 177,5 млн грн – 6 очередь);

"Международного инвестиционного банка" – 181,6 млн грн (как обеспеченные залогом/ипотекой имущества должника;

"Саревин Инвестментс ЛТД" – 2,35 млрд грн (4 очередь);

ПАО "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз" - 385,8 млн грн (4 очередь);

ООО "Автомобильная группа "Богдан" – 349,8 млн грн (4 очередь);

ООО "Финансовая компания "Финворк" – 5,9 млн грн (4 очередь).

У "Саревин Инвестментс ЛТД", ПАО "ЗНВКИФ "Бриз" от имени которого действует ООО "КУА "Фьюжн Капитал Партнерз", ООО "Автомобильная группа "Богдан" прослеживается связь с должником, который входит в корпорацию "Богдан" Олега Гладковского.

5 ноября 2020 года Хозсуд Днепропетровской области признал банкротом еще одну связанную с корпорацией "Богдан" компанию – ООО "Мегатерм" (ранее называлось ООО "Мега Авто Логистик"). Инициатор процедуры банкротства – ООО "Хюндай Мотор Украина" (тоже связанное с "Богданом").