В США от украинской власти ждут расследования преступлений Коломойского
Вчера в комментарии по поводу санкций против Коломойского посольство США четко обозначило, что не будет присылать украинским властям документы, на основании которых эти санкции были введены.
Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.
Таким образом, пока Киев
"ждет информацию от американских партнеров" по поводу санкций против Коломойского, сами
"партнеры" прямым текстом объяснили свою позицию, ведь вся необходимая информация по олигарху уже давно есть у украинских властей.
"Господин Коломойский – гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил", - цитирует комментарий посольства США Telegram-канал.
По предположениям журналистов
, "этот абзац следует воспринимать как руководство к действию для украинской власти".
Кроме того, в сообщении подчеркнули, что
"в связи с подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США, Белый дом запросил у украинской стороны всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского".
Отметим, что, по информации СМИ,
"Вашингтон намерен все-таки додавить Владимира Зеленского, вынудив его порвать с Коломойским", ведь США все-таки допускают версию, что
"Игорь Валерьевич остается человеком, имеющим большое влияние на президента и исполнительную власть в целом".