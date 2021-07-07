В США от украинской власти ждут расследования преступлений Коломойского

Вчера в комментарии по поводу санкций против Коломойского посольство США четко обозначило, что не будет присылать украинским властям документы, на основании которых эти санкции были введены.

Об этом сообщает Telegram-канал Политика Страны.﻿

Таким образом, пока Киев "ждет информацию от американских партнеров" по поводу санкций против Коломойского, сами "партнеры" прямым текстом объяснили свою позицию, ведь вся необходимая информация по олигарху уже давно есть у украинских властей.

"Господин Коломойский – гражданин Украины, который совершил большинство своих коррупционных действий в Украине против украинской компании, а у украинских правоохранительных органов есть все полномочия расследовать эти преступления с целью привлечения господина Коломойского к ответственности за любые преступления, которые он, возможно, совершил", - цитирует комментарий посольства США Telegram-канал.

По предположениям журналистов , "этот абзац следует воспринимать как руководство к действию для украинской власти".

Кроме того, в сообщении подчеркнули, что "в связи с подготовкой визита президента Украины Владимира Зеленского в США, Белый дом запросил у украинской стороны всевозможную информацию о деятельности Игоря Коломойского".