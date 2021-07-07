Укрпошта будет бесплатно пересылать в ПФУ заявления о выплате пенсии

"Укрпошта" с 1 июля по 31 декабря 2021 года будет бесплатно пересылать в Пенсионный фонд Украины заявления о выплате пенсии через почтальонов, сообщает Интерфакс-Украина.

Воспользоваться услугой, прежде всего, смогут пенсионеры, которые готовы перевести доставку пенсий в "Укрпошту".

Пакет документов будет передаваться по акционному тарифу "0 грн" заказными отправлениями в адрес ПФУ и управлений социальной защиты населения.

Воспользоваться этой акцией могут пенсионеры и получатели других денежных социальных выплат, имеющих пенсионное удостоверение.

"Весной мы часто сталкивались с ситуациями, когда социальные работники и работники банков путем манипуляций переводили пенсионеров на обслуживание в банки. Конечно, это вызвало возмущение пенсионеров, потому что в селах им просто негде было снять деньги с карты. И хотя здесь нет никакой вины "Укрпошты", мы готовы предложить свой ресурс, чтобы исправить ситуацию, и чтобы пенсионеры могли получать пенсии удобным для них способом" , - рассказал гендиректор "Укрпошты" по развитию сети Дмитрий Полищук.

Все расходы на пересылку заказного письма в ПФУ с заявлением (помимо стоимости конверта) "Укрпошта" берет на себя.