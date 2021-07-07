В августе в Украине взлетят цены на яйца
В Украине уже со следующего месяца могут значительно подорожать яйца - цена за десяток может достичь 40 грн, сообщает УНИАН.
Об этом сообщила аналитик ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Светлана Литвин.
В частности, в январе-мае 2021 производство яиц на предприятиях сократилось почти на 25% - такого рекордного сокращения не было уже 20 лет.
"В июне 2021 года цена на основные кормовые культуры - пшеницу и кукурузу - возросла на 60%, в то же время цена на яйца упала на 5-7% по сравнению с июнем прошлого года. В таких условиях производителям трудно работать из-за высокого уровня убыточности", - сказала она.
По словам Литвин, еще одним фактором убыточности производства является уменьшение продаж украинских яиц за границу. За 5 месяцев года экспорт яиц сократился почти вдвое.
Эксперт предупреждает о возможном подорожании этого продукта в Украине уже со следующего месяца.
"Примерно с августа начнет расти цена на куриные яйца, и она может достичь пика, который мы наблюдали в феврале - около 40 грн за десяток. Эта цена, скорее всего, будет держаться до следующей весны, если ситуация кардинально не изменится и не увеличится промышленное производство яиц", - сказала Литвин.