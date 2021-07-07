Лучшие ставки по кредитам на покупку новой иномарки

Prostobank.ua исследовал условия предоставления автокредитов на покупку новой иномарки сроком на 4 года в национальной валюте. Аналитики исследовали кредитные предложения более 15 наиболее крупных украинских банков, сообщает Prostobank.ua.

По состоянию на 02.07.2021 исследуемые кредиты предоставляют 11 банков. Средняя реальная ставка по таким кредитам составляет 7,66% годовых. Общее количество кредитных программ на указанный срок - 760.

Ниже в таблице отобраны по одному лучшему предложению от банка (с точки зрения стоимости) для упомянутых условий.

Топ-11 лучших кредитных программ на покупку новой иномарки на 4 года по состоянию на 02.07.2021 г.

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Тенденция изменений средней реальной процентной ставки для кредитов на покупку новой иномарки в национальной валюте сроком на 4 года в текущем году отображена на следующем графике: