Необходимо ясное видение того, как Украина может приблизиться к ЕС, - Науседа

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что необходимо ясное видение того, как Украина может участвовать "в европейской семье", и как она может приблизиться к ЕС и НАТО, сообщает Интерфакс-Украина.

"Что нам необходимо, так это ясное видение того, как Украина может участвовать в европейской семье, и как она может приблизиться к ЕС и НАТО. Мы знаем, что интеграция - это улица с двусторонним движением.

Украине необходимы конкретные конечные цели, к которым стремиться, и согласно которым проводить планирование, в то время как международное сообщество ожидает гарантий продолжения стабильного и последовательного процесса реформ", - сказал Науседа на конференции по вопросам реформ в Украине в Вильнюсе в среду.

Он отметил, что в ходе конференции необходимо обратить особое внимание на повестку дня сотрудничества ЕС и Украины, а также на реформы сектора безопасности и обороны, которые являются краеугольным камнем для европейской и евроатлантической интеграции Украины.

"Одно из самых важных заданий - это содействие справедливости, как основной моральной ценности, повышение уверенности в судебной системе Украины, обеспечение независимости и эффективного функционирования антикоррупционных институций, прояснение процесса приватизации, криминализация незаконного обогащения. Все это необходимо для эффективного функционирования государства" , - подчеркнул Науседа.

Президент Литвы также указал, что в визии, представленной на конференции по вопросам реформ в Украине в Торонто два года назад украинское руководство поставило благополучие граждан в сердце процесса реформ.