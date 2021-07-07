Ключевые тенденции на авторынке в первом полугодии

Большую часть авторынка занимают подержанные авто привезенные из-за границы, при этом количество новых проданных машин продолжает увеличиваться, сообщает ФРАО.

Федерация автопрома Украины подготовила обзор ключевых тенденций регистраций легковых автомобилей за первое полугодие 2021 года на основе данных МВД.

Доля подержанных автомобилей на рынке продолжает удерживаться на уровне 80%. За год было зарегистрировано 49,4 тыс. новых легковых автомобилей. Рынок подержанных легковых автомобилей превысил этот показатель в 4 раза и составил 202,1 тыс. единиц.

При этом 38% зарегистрированных автомобилей в первом полугодии 2021 года – автомобили в возрасте от 10 лет.

57% всех легковых автомобилей, зарегистрированных в Украине, работали на бензине, 30% украинцев отдали предпочтение дизельным автомобилям. Регистрации чистых электромобилей в прошлом году заняли 1% рынка.

Что касается лидеров на рынке подержанных автомобилей, первое место по количеству регистраций занял Volkswagen (17% рынка). Подержанных автомобилей бренда Volkswagen приобрели в 14,6 раз больше новых. Собственно, именно модели Volkswagen – VW Passat и VW Golf – возглавили рейтинг самых популярных подержанных автомобилей среди украинцев в этом году.

Ford с долей рынка 9% занимает второе место. Количество регистраций почти в 17 раз превысило продажи новых автомобилей бренда. И на третьем месте оказалась Renault (доля рынка 9%); количество регистраций оказалось в 2,7 раза больше продажи новых автомобилей бренда.