В Украине появилась реклама российских Telegram-каналов о ВСУ

Анонимные Telegram-каналы "Черговий ООС" и "НачШтабу", реклама которого была замечена в Киеве, не имеют отношения к Вооруженным силам Украины и могут быть российскими проектами, сообщает Деловая столица.

"Телеграмм-каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" - это российские проекты, которые не имеют никакого отношения к Вооруженных сил Украины. Для введения в заблуждение пользователей, эти каналы представлены как украиноязычные, однако они не являются украинскими" , — сообщила НГУ у себя в Twitter.

Канал "НачШтабу" позиционирует себя как площадка, где украинские военнослужащие могут поделиться тем, что "наболело". В обсуждениях могут всплывать данные о местах дислокации воинских частей, численности и составе подразделений, состоянии техники, вооружения и т.д. — а этой информацией может воспользоваться враг.

По состоянию на 7 июля на канал подписаны почти 32 000 пользователей.

Воздухофлотский мост в Киеве

Как пишет издание Texty.org.ua, каналы "НачШтабу" и "Черговий ООС" активно рекламируют российские или пророссийские СМИ на билбордах. Один из бордов даже расположен неподалеку от Генштаба ВСУ.