Досрочные перевыборы президента: мнение украинцев

56% граждан Украины выступают против проведения досрочных президентских выборов, а 38% поддерживают такой шаг.﻿ Об этом свидетельствуют результаты опроса "Социально-политические настроения украинцев, июнь", сообщает Деловая столица.

"Более половины граждан (56%) выступают против проведения досрочных президентских выборов и 38% поддерживают такой шаг" , — отмечают социологи.

В то же время за проведение досрочных выборов в Верховную Раду выступают менее половины респондентов (46%) и почти столько же (44%) против этого.

"Эти цифры подтверждают тенденцию последних трех опросов: количество сторонников досрочных выборов с февраля постепенно падало, а количество противников, наоборот, росло. Сейчас она зафиксировалась на этих отметках" , — указано в исследовании.

Сроки проведения опроса: 18.06-28.06.2021